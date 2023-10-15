Бензема: мы молимся за жителей Газы

Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема высказал мнение по поводу военного конфликта между Израилем и Палестиной.

«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», — написал нападающий в соцсетях.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Алжир будет принимать домашние матчи сборной Палестины.