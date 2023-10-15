Алжир будет принимать домашние матчи сборной Палестины

Федерация футбола Алжира сообщила о том, что страна будет принимать домашние матчи сборной Палестины.

«По просьбе президента Палестинской федерации футбола мы решили проводить в Алжире все официальные и неофициальные матчи, входящие в рамки подготовки к отборочным играм ЧМ-2026 и Кубка азиатских наций», — сообщает сайт федерации.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что футболиста «Ниццы» Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины.