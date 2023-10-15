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Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы наставника санкт-петербургского клуба Сергея Семака возглавить сборную Чехии.
Петржела считает, что Семак может возглавить сборную Чехии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если Семак сменит гражданство, думаю, у него будут хорошие шансы возглавить Чехию. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную. Но пока он русский, это невозможно», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака выиграл пять подряд чемпионатов России. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав в 11 матчах 20 очков.

Ранее Семак поделился впечатлениями от товарищеского матча с казахстанским «Кайратом».

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