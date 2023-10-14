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Семак — о ничьей с «Кайратом»: все остались довольны результатом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от товарищеского матча с казахстанским «Кайратом».
Семак — о ничьей с «Кайратом»: все остались довольны результатом
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«Хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого не расстроил — все остались довольны и итогом, и количеством голов. Этап подготовки прошёл, будем готовиться к возобновлению РПЛ», — сказал Семак пресс-службе клуба. 

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершилась со счётом 2:2.

В составе петербургского клуба отличились Александр Ерохин и Густаво Мантуан. У «Кайрата» мячи забили Жоао Пауло и Офри Арад.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос восхитился Казахстаном.

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