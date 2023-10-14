Защитник «Зенита» Сантос восхитился Казахстаном

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от посещения Казахстана для проведения товарищеского матча с «Кайратом».

«Это прекрасный опыт с точки зрения того, чтобы узнать новую страну и культуру. Было приятно побывать в новом городе — он очень красивый. Оочень приятная и гостеприимная страна», — цитирует Сантоса пресс-служба клуба.

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и завершилась со счётом 2:2.

В составе петербургского клуба отличились Александр Ерохин и Густаво Мантуан. У «Кайрата» мячи забили Жоао Пауло и Офри Арад.

Ранее Сергей Семак рассказал о готовности «Зенита» к товарищескому матчу с «Кайратом».