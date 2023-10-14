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Семак рассказал о готовности «Зенита» к товарищескому матчу с «Кайратом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние команды перед товарищеской встречей с «Кайратом».
Семак рассказал о готовности «Зенита» к товарищескому матчу с «Кайратом»
  • Gettyimages.ru

«Перелёт прошёл прекрасно, есть возможность спокойно поработать, не отвлекаясь. Посмотрели и прошлые, и будущие видеоматериалы, которые у нас есть. Команда, надеюсь, готова хорошо и сможет выполнить задачи и цели, которые мы планируем. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Петербургский клуб впервые в российской истории сыграет в Казахстане. 

Матч состоится 14 октября в Алма-Ате на стадионе «Центральный». Начало — в 15:55 мск.

Ранее тренер «Зенита» Симутенков заявил, что его удивила полная свобода игроков в США.

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