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Тренер «Зенита» Симутенков заявил, что его удивила полная свобода игроков в США

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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Игорь Симутенков рассказал, что его удивило в США, когда он выступал в Профессиональной футбольной лиге (MLS) за «Канзас-Сити» с 2002 по 2004 год.
Тренер «Зенита» Симутенков заявил, что его удивила полная свобода игроков в США
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Полная свобода. В Европе обычно все игроки организованно едут на выезд. В Америке же тебе дают суточные и ты самостоятельно добираешься до аэропорта, прилетаешь с одноклубниками в другой город, заселяешься в гостиницу. Остальное время ты предоставлен сам себе. Остальное время ты предоставлен сам себе. Никакого контроля, можешь пойти куда угодно. Сбор команды — только за три часа до игры», — приводит слова Симутенкова Sport24.

Тренер ответил на вопрос о том, не влияло ли это на профессионализм игроков.

«В Америке много соблазнов? Ты же приехал играть, а не соблазны смотреть. Понимаешь, что завтра предстоит важный матч. Мы с европейцами и теми, кто постарше, ходили в мясной ресторан. Молодые футболисты, напротив, старались экономить, потому что зарплаты были поскромнее. Покупали гамбургеры, брали из дома бутерброды. Наверное, сейчас многое изменилось. Столько свободы у них уже нет», — сказал он.

Симутенков — первый российский футболист в США.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, что у него были проблемы с алкоголем.

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