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Бухаров — о депрессии в «Зените»: были проблемы с алкоголем

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Бухаров сообщил, что в петербургском «Зените» чувствовал себя как не в своей тарелке.
Бухаров — о депрессии в «Зените»: были проблемы с алкоголем
  • РИА Новости

«Депрессия возникла именно из-за проигранной конкуренции? Ну, конечно. Когда ты не играешь, не ощущаешь себя частью коллектива. В Казани я чувствовал, что много сил вложил в золото и заслужил получить эту медаль. В Петербурге всё-таки я не был твёрдым игроком основы», — цитирует Бухарова Sports.ru.

Он признался, что не боролся с депрессией, а просто на всех обижался — занял позицию ребёнка.

«Сам себя начал доводить, лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался. Возникали ситуации с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в Пулково не единичный», — добавил Бухаров.

38-летний футболист является четырёхкратным чемпионом России — по два раза с «Зенитом» и казанским «Рубином». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Бухаров в августе был назначен тренером академии «Рубина». Он работает с нападающими.

Ранее Бухаров признался, что начал увлекаться азартными играми с восьми лет.

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