Бухаров признался, что начал увлекаться азартными играми с восьми лет

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Бухаров рассказал, что у него была зависимость от азартных игр.

«С восьми лет начал увлекаться азартными играми. В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда мама придёт домой и пойдёт в душ, чтобы залезть в карман и взять у неё наличку», цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Экс-форвард петербургского «Зенита» также сообщил, что потом признался в содеянном, однако мама ему не поверила.

38-летний футболист является четырёхкратным чемпионом России — по два раза с «Зенитом» и казанским «Рубином». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Бухаров вспомнил о своём голе в ворота «Манчестер Юнайтед».