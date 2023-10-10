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Бухаров признался, что начал увлекаться азартными играми с восьми лет

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Бухаров рассказал, что у него была зависимость от азартных игр.
Бухаров признался, что начал увлекаться азартными играми с восьми лет
  • Gettyimages.ru

«С восьми лет начал увлекаться азартными играми. В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда мама придёт домой и пойдёт в душ, чтобы залезть в карман и взять у неё наличку», цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Экс-форвард петербургского «Зенита» также сообщил, что потом признался в содеянном, однако мама ему не поверила.

38-летний футболист является четырёхкратным чемпионом России — по два раза с «Зенитом» и казанским «Рубином». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Бухаров вспомнил о своём голе в ворота «Манчестер Юнайтед».

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