Бухаров: я чётко помню свой гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Ростова» Александр Бухаров рассказал о воспоминаниях о матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«И я чётко помню тот гол в ворота МЮ. У меня до этого был день рождения. Подарок себе сделал, получается. Очень хотел забить во втором тайме. Мы могли проходить дальше, если бы мы были чуть более уверенны в себе. В «Манчестере» же офигели от нас: не думали, что мы настолько сильны», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

В Лиге Европы сезона‑2016/17 «Ростов» дошёл до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил «Манчестер Юнайтед». Первая встреча в Ростове‑на‑Дону завершилась со счётом 1:1, а в Манчестере российская команда уступила — 0:1.

Бухаров выступал за ростовский клуб с 2014 по 2018 год. Он провёл за команду 99 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач. 1 июля 2019 года футболист принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрит эпизод с победным голом «Краснодара» в матче с «Ростовом».