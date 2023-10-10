ЭСК РФС рассмотрит эпизод с победным голом «Краснодара» в матче с «Ростовом»

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что комитет рассмотрит эпизод с победным голом «Краснодара» в матче с «Ростовом».

«ЭСК РФС по обращению «Ростова» рассмотрит один эпизод в матче РПЛ с «Краснодаром», это момент с засчитанным голом краснодарской команды на пятой добавленной к основному времени игры минуте, — приводит слова службы коммуникаций ТАСС.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Подопечные Карпина вели по ходу игру — 2:0, но «быки» совершили камбэк, забив победный гол на 95-й минуте игры.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар» с 27 баллами располагается на первой строчке.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала.