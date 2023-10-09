Президент РПЛ считает, что ЭСК в текущем составе себя дискредитировала

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пенальти в матче десятого тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом».

«Для меня настолько очевидно, что это точно не пенальти. Меня очень удивило решение ЭСК. При этом у меня вызвало массу вопросов назначение Галимова и Амелина через три дня на игру «Факела» и ЦСКА. Признаться, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, хорошо. После таких решений лично у меня пропадает интерес следить за работой ЭСК», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Президент РПЛ признался, что звонил действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов по эпизоду в этой встрече.

«Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая это, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала», — сказал он.

Напомним, что после игры президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов жёстко раскритиковал бригаду судьи Романа Галимова, назначившего пенальти после вмешательства видеопомощника арбитра Алексея Амелина. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов на флеш‑интервью, в микст‑зоне и на пресс‑конференции.

Ранее ЭСК РФС признала правильным решение Галимова назначить пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом».