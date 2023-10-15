Карпин заявил, что Джикия сыграет за сборную России в матче с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что защитник Георгий Джикия примет участие в ближайшем матче команды.

«Джикия завтра будет в старте. Разговоры про контракт не влияют на него. Вроде психологическое состояние не отличается от того, что было ранее. Позиция центрального защитника — самая проблемная», — цитирует Карпина «СЭ».

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.