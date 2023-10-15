Жуков: МОК столько раз нарушал Олимпийскую хартию, что всё возможно

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что не будет ничего удивительного, если в Международном олимпийском комитете (МОК) решат переизбрать Томаса Баха на третий президентский срок.

«МОК столько раз за последнее время нарушал Олимпийскую хартию, что не будет ничего удивительного, если внесут и такие изменения. Я думаю, Бах не должен избираться в третий раз на пост президента МОК. Это не предусмотрено хартией», — цитирует Жукова «Матч ТВ».

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) подчеркнул, что можно, конечно, любые изменения вносить, «но это будет очередной перебор».

«Хотя, как уже сказал, они столько раз нарушили хартию и в отношении России, что всё возможно», — добавил Жуков.

Алжир, Доминиканская Республика и Джибути на 141-й сессии МОК в Мумбае предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы можно было переизбрать Баха в третий раз на пост президента организации. Он возглавляет МОК с 2013 года. Его текущий срок завершится в 2025 году.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил резко против предложения о возможном переизбрании Баха на третий срок президентом МОК.