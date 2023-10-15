Тихонов заявил, что Баха нельзя переизбирать в третий раз

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил резко против предложения о возможном переизбрании Томаса Баха на третий срок президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Если Олимпийскую хартию изменят, то ее поменяют под фашистов. Бах не должен быть выбран на третий срок, потому что он пособник американцев. Я помогал Баху в его первой президентской кампании, а теперь буду рассказывать правду всему миру», — цитирует Васильева РИА Новости

Он подчеркнул, что Россия — великая и самая богатая страна.

«Мы не должны быть шестыми номерами. Без нас в мировом спорте не на кого смотреть», — заключил Тихонов.

Алжир, Доминиканская Республика и Джибути на 141-й сессии МОК в Мумбаи предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы можно было переизбрать Баха в третий раз на пост президента организации. Он возглавляет МОК с 2013 года. Его текущий срок завершится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что представитель МОК Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.





