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Тихонов заявил, что Баха нельзя переизбирать в третий раз

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил резко против предложения о возможном переизбрании Томаса Баха на третий срок президентом Международного олимпийского комитета (МОК).
Тихонов заявил, что Баха нельзя переизбирать в третий раз
  • AFP
  • © INDRANIL MUKHERJEE

«Если Олимпийскую хартию изменят, то ее поменяют под фашистов. Бах не должен быть выбран на третий срок, потому что он пособник американцев. Я помогал Баху в его первой президентской кампании, а теперь буду рассказывать правду всему миру», — цитирует Васильева РИА Новости

Он подчеркнул, что Россия — великая и самая богатая страна.

«Мы не должны быть шестыми номерами. Без нас в мировом спорте не на кого смотреть», — заключил Тихонов.

Алжир, Доминиканская Республика и Джибути на 141-й сессии МОК в Мумбаи предложили изменить Олимпийскую хартию для того, чтобы можно было переизбрать Баха в третий раз на пост президента организации. Он возглавляет МОК с 2013 года. Его текущий срок завершится в 2025 году.

Ранее сообщалось, что представитель МОК Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.



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