В МОК не назвали причину отсутствия Исинбаевой и Тарпищева на сессии

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

«Оба члена из России попросили извинений за отсутствие на сессии. Я не могу назвать вам причину их отсутствия. Но сессию также пропускают ещё несколько членов МОК», — цитирует Адамса ТАСС.

17 июля двукратная олимпийская чемпионка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

Ранее в МОК заявили, что Исинбаева и Тарпищев не имели контрактов с армией и не поддерживали СВО.