МОК: Исинбаева и Тарпищев не имели контрактов с армией и не поддерживали СВО

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил продолжение сотрудничества с олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой и президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

«Комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой — ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армией, они не поддерживали конфликт на Украине», — цитирует Баха РИА Новости.

17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретился с российским министром спорта Олегом Матыциным.