Янчук: Рублёву не хватает полшага до победы в турнире Большого шлема

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал прогресс российского теннисиста Андрея Рублёва по сравнению с предыдущим сезоном.

«Считаю, что Рублёв продолжает расти и прибавлять в качестве своей игры по сравнению с прошлым годом. Его победа в финале «Мастерса» в Монте-Карло является знаменательным событием. Ему не хватает буквально полшага до победы в турнире Большого шлема. Сейчас он подходит к своему лучшему времени в теннисе, и следующие два года должны стать для него определяющими. На Итоговом турнире АТР Андрей должен выступить заметно лучше, чем в прошлом году. Сделать окончательный прогноз на его форму будет возможно только ближе к началу соревнования. Но решающим фактором будет то, как он проведёт подготовку и не перегорит ли вновь», — сказал тренер RT.

Ранее Янчук заявил, что Рублёв перегорел в финальном матче «Мастерса» с Хуркачем.