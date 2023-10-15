WADA обвинило больше 200 российских спортсменов на основе базы LIMS

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что организация вынесла 222 обвинительных приговора российским атлетам после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).

«На сегодня было вынесено 222 приговора, по 58 делам предъявлены обвинения, 145 дел остаётся под расследованием», — сказал Банька на 141-й сессии МОК.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.