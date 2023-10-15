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Чинквини: для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист

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Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини высказал мнение, что полузащитник Алексей Миранчук не является для «Аталанты» важным футболистом.
Чинквини: для «Аталанты» Миранчук не очень важный футболист
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

«Давайте прямо — для «Аталанты» Миранчук сейчас не очень важный футболист. Если он не будет получать игровой практики, то не сможет развиваться. Очень надеюсь, что ситуация для Миранчука изменится», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Миранчук в сезоне-2023/24 провёл за «Аталанту» три игры. Россиянин провёл на поле в общей сложности 56 минут.

Ранее Миранчук заявил, что в сборной России не собирается что-то доказывать «Аталанте».

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