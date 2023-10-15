Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»
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Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (40-я и 59-я минуты), Райлли Смит (41-я) и Джейк Гюнцель (45-я). Российский нападающий Евгений Малкин отметился забитой шайбой и оформил результативную передачу.
У проигравших отличились Мэтт Коронато (38-я) и Джонатан Юбердо (56-я).
Ранее два голевых паса Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Филадельфию».