Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари»

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (40-я и 59-я минуты), Райлли Смит (41-я) и Джейк Гюнцель (45-я). Российский нападающий Евгений Малкин отметился забитой шайбой и оформил результативную передачу.

У проигравших отличились Мэтт Коронато (38-я) и Джонатан Юбердо (56-я).

Ранее два голевых паса Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Филадельфию».