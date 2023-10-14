Мостовой: Дзюба ещё года три поиграет, РПЛ — лига пешеходов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Дзюба бережётся в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он ещё прибавит. Года три ещё поиграет, наверное. РПЛ — лига пешеходов», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний россиянин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 12 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Дзюба опроверг информацию о конфликте с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.