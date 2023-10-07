Дзюба опроверг информацию о конфликте с Галактионовым
- РИА Новости
«C Санычем я знаком ещё с Томска, с Михалычем здесь познакомились. Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил… Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним», — заявил Дзюба в эфире You-Tube-канала железнодорожников.
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2.
В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (пятая), Тимур Сулейманов (90 + 6).
«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья позиция.
Ранее Галактионов заявил, что игроки «Локо» допускали лёгкие ошибки в матче с «Уралом».