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Посольство РФ в Непале участвует в организации поисков пропавшей альпинистки

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Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что сотрудники дипмиссии активно участвуют в мероприятиях по организации поисков многократной чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой.
Посольство РФ в Непале участвует в организации поисков пропавшей альпинистки
  • Gettyimages.ru

«Находимся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения, — цитирует Новикова ТАСС. — Находимся в постоянном контакте с соответствующими структурами и организациями Непала. Готовы оказать любую помощь».

Россиянка совершала восхождение с ещё двумя альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Они сообщили, что спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.

38-летняя Оленева является чемпионкой России по альпинизму 2022 года. 

Ранее в Федерации альпинизма России сообщили подробности падения Оленевой.

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