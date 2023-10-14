Главный тренер «Ариса»: к Кокорину особые требования, с него другой спрос
- РИА Новости
«Он знает, что к нему особые требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов. У него есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать», — цитирует тренера Metaratings.
В нынешнем сезоне российский игрок провёл за команду шесть матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. Его арендное соглашение с клубом действует до 31 мая 2024 года. Права футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».
Ранее сообщалось, что Алексей Шпилевский прокомментировал форму Александра Кокорина.