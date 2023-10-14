Канадский форвард «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ

Форвард «Авангарда» Райан Спунер высказался о натурализации легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Это не то, что я бы сделал. У меня уже есть канадский паспорт. Это умное решение — сэкономить место для легионера таким образом. Для меня это странно — ты получаешь паспорт, даже не зная местного языка», — цитирует Спунера Metaratings.

Канадец выступает в регулярном чемпионате КХЛ с 2019 года. На его счету 209 матчей в лиге и 177 (53 + 124) набранных очков. Спортсмен играл за минское «Динамо», «Автомобилист» и «Авангард».

Этим летом паспорт России получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Также в процессе получения российского гражданства находится канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендэн Лайпсик.

Ранее голкипер ХК «Сокол» Антон Худобин рассказал, что не против выдачи паспортов РФ игрокам из Северной Америки.