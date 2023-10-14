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Агент Тикнизяна — об интересе «Лацио»: многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении

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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна высказался об интересе скаутов «Лацио» к своему клиенту.
Агент Тикнизяна — об интересе «Лацио»: многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении
  • Gettyimages.ru

«Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении. Что касается Наира — как будет более конкретная информация, так и поговорим на эту тему», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Tuttomercatoweb, скауты просматривали Тикнизяна и Сперцяна во время матча Армении против Латвии отборочного этапа чемпионата Европы.

24-летний Тикнизян подписал контракт с железнодорожниками в августе 2021 года. Всего за команду в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги он провёл 15 матчей, забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами. 

Ранее Тикнизян высказался касательно ситуации с бывшим игроком столичного клуба Алексисом Бека-Бека.

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