Агент Тикнизяна — об интересе «Лацио»: многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна высказался об интересе скаутов «Лацио» к своему клиенту.

«Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении. Что касается Наира — как будет более конкретная информация, так и поговорим на эту тему», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Tuttomercatoweb, скауты просматривали Тикнизяна и Сперцяна во время матча Армении против Латвии отборочного этапа чемпионата Европы.

24-летний Тикнизян подписал контракт с железнодорожниками в августе 2021 года. Всего за команду в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги он провёл 15 матчей, забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами.

Ранее Тикнизян высказался касательно ситуации с бывшим игроком столичного клуба Алексисом Бека-Бека.