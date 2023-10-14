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Ивич второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.
Ивич второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ
  • Gettyimages.ru

Победитель был определён путём голосования с участием экспертов РПЛ, телеканала «Матч Премьер» и болельщиков.

На награду также претендовали Михаил Галактионов из «Локомотива», Игорь Осинькин из «Крыльев Советов», Сергей Юран из «Пари НН» и Давид Деограсия из «Оренбурга».

По итогам 11 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.

Ранее голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов пожаловался на вратаря «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Камеруна Андре Онана.

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