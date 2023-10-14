Бах: в 2040 году только десять стран смогут принять зимнюю Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение касательно изменений в проведении Олимпийских игр из-за климата.

«К 2040 году останется всего 10 национальных олимпийских комитетов, которые смогут проводить зимние Олимпийские игры. Это одна из причин, по которой комиссия предлагает получить возможность двойного распределения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов», — цитирует Баха Jamaica Observer.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к летней Олимпиаде 2024 года будет принято ближе к старту Игр.

13 октября стало известно, что МОК включит в программу Олимпиады‑2028 пять видов спорта.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщение, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.