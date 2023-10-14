Роналду: президент «Порту» предложил мне испытание — забить 1000 мячей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о споре с президентом «Порту».

«Вчера мы разговаривали c Пинту да Коштой, и он предложил мне иcпытание — забить 1000 мячей. Но до того, как я доcтигну 1000, я хочу доcтичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придётcя преодолеть не одно препятcтвие», — цитирует Роналду Record.

Роналду в 30 матчах за «Аль-Наср» забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Игрок выступает за клуб из Саудовской Аравии с января 2023 года.

Португалец провёл 979 матчей во всех турнирах, забил 726 мячей и отдал 231 результативную передачу.

Ранее Роналду оценил выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.