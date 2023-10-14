Роналду: очень рад помочь Португалии пробиться на Евро-2024
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- © Diogo Cardoso
«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться ещё раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность Федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» — написал Роналду в социальных сетях.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе португальской команды мячи забили Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду (дубль). У словаков отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка.
Португалия расположилась на первой строчке в таблице группы, имея в активе 21 очко. У Словакии — 13 очков и второе место.
Ранее Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых футболистов года.