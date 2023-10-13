Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых футболистов года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2023 года по версии Forbes.

Как сообщается на официальном сайте Forbes, 38-летний португалец заработал $260 млн. Из них $200 млн — зарплата нападающего, а остальные $60 млн — доход от спонсорских контрактов.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, чей заработок составит $135 млн, на третьей строчке расположился нападающий «Аль-Хиляля» Неймар — $112 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.