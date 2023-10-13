WADA обратится в CAS в связи с несогласием РУСАДА с решением по статусу соответствия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с заявлением.

«Сегодня WADA получило официальное уведомление от РУСАДА о том, что оно оспаривает обвинение в несоответствии, предложенные последствия и условия восстановления. В ближайшее время WADA передаст этот вопрос на рассмотрение в CAS», — говорится в релизе.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.