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Свищёв поддержал решение РУСАДА не согласиться с запретом на восстановление в правах

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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отправить уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.
Свищёв поддержал решение РУСАДА не согласиться с запретом на восстановление в правах
  • РИА Новости

«Если у РУСАДА есть чёткая и взвешенная позиция, то нужно оспаривать, подавать в суд и готовиться к защите. Сейчас модно говорить, что все решения, которые происходят за границей, носят политический характер. Но это ещё нужно доказать в суде, надеемся, что РУСАДА отстоит свои права», — приводит слова Свищёва ТАСС.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.

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