В Госдуме считают, что своими словами об ОКР президент МОК пытается запудрить всем мозги

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, что у организации нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«Полагаю, сперва нужно обозначить тот факт, что у МОК нет законного основания для отстранения Олимпийского комитета России. Данными запутанными формулировками Томас Бах пытается лишь запудрить всем мозги и переключить внимание. Понятно, что решение он принимал в угоду своим спонсорам и покровителям. В качестве другого примера можно назвать УЕФА с его действиями по нашим юношеским сборным. Абсолютно схожий сценарий!

Вместо того чтобы порадоваться пополнению в олимпийской семье, мы встречаем такое», — сказал Свищёв RT.

Ранее бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен поделилась мнением о том, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.