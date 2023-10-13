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Чен: МОК не хочет полностью разрывать отношения с российскими олимпийцами

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Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен поделилась мнением о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.
Чен: МОК не хочет полностью разрывать отношения с российскими олимпийцами
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«Считаю, что тем самым МОК старается не разрывать полностью отношения с Россией. Они хотят оставить для себя определённую лазейку на то время, когда политическая конъюнктура изменится и там смогут заявить, что всегда пытались как-то нам помочь в текущей ситуации. Это сейчас очень чётко прослеживается. Однако, несмотря на моё желание увидеть наших спортсменов на Олимпиаде, как мне кажется, российские атлеты становятся близки к тому, чтобы не поехать на эти Игры», — заявила Чен RT.

Ранее Чен прокомментировала слова президента МОК Томаса Баха, что у организации нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). 

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