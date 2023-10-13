Чен считает, что не МОК будет определять срок отстранения ОКР

Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, что у организации нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).

«Как мне кажется, эти слова лишь подчёркивают, что и в самом МОК нет понимания в этом вопросе, как и конкретного решения по нему. Они действуют по указке, о чём, по сути, проболтался сам Бах, и срок отстранения ОКР будет такой, какой им скажут. Когда люди полностью самостоятельны в своих действиях, они всегда могут назвать определённые временные рамки», — сказала Чен RT.

Ранее Бах объяснил продолжение сотрудничества с олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой и президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.