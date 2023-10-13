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Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил готовить Махачева к бою против Волкановски

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему принял решение подготовить российского бойца Ислама Махачева к поединку с австралийцем Александером Волкановски.
Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил готовить Махачева к бою против Волкановски
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«Я никогда и не говорил, что покину тренировочный лагерь. Я всегда тренировался, я всегда находился в зале с ребятами. Единственные вещи, которые я оставил, — это быть бойцом в октагоне и быть секундантом в углу. Только это. В остальном я всегда с братьями, я всегда в зале. Но на вечерах боёв я не буду появляться», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал Anatomy of a Fighter.

Напомним, что бразилец Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Волкановски заменил Оливейру.

Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев высказал мнение, почему Волкановски принял бой на коротком уведомлении.

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