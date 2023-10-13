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Терещенко уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко ответил на вопрос о том, сумеет ли российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Терещенко уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • Gettyimages.ru

«Очень бы хотелось, чтобы Александр добрался до рекорда Гретцки уже в этом сезоне или хотя бы приблизился к нему на максимально возможное расстояние. Всё, конечно же, будет зависеть не только от него самого, но и от партнёров. Тренировки с Оши и Бекстрёмом весьма обнадёживают: эти хоккеисты умеют играть в пас и являются игроками крайне высокого уровня», — заявил Терещенко RT.

Также он прокомментировал информацию, поступающую из американских СМИ, о том, что «Кэпиталз» является заложником ожидаемого рекорда российского нападающего Александра Овечкина, ввиду чего в команде не происходит омоложение состава из-за обещания россиянину и возникают невынужденные травмы.

«Считаю, что эта мысль крайне неправильна. Не имеет значения, молодые у тебя хоккеисты или возрастные, значение имеет отношение к делу и тренировочному процессу. Сейчас у «Вашингтона» такой курс. Уверен, что Саша доберётся до этого исторического достижения и все его партнёры по команде ему в этом помогут», — добавил Терещенко.

Напомним, что на счету Овечкина сейчас 822 шайбы, а легендарный канадец забросил за свою карьеру 894.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на 100-ю победу российского вратаря Игоря Шестёркина в НХЛ в составе «Рейнджерс», а также прокомментировал игру его одноклубника, нападающего Артемия Панарина.

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