Дюков призвал Алаева решать вопросы с судейским корпусом лично, а не через СМИ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на претензии главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева к судейскому корпусу.

«Это рабочий момент. У Алаева есть вопросы к людям, отвечающим за судейство. Их можно было задать напрямую, а не через СМИ. Если это общение ещё не состоялось, то произойдёт в ближайшее время», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

9 октября Алаев заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала. Он раскритиковал решение экспертно-судейской комиссии по пенальти в матче десятого тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом».

Ранее Алаев сообщил, что РПЛ написала письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.