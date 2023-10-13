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Дюков призвал Алаева решать вопросы с судейским корпусом лично, а не через СМИ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на претензии главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева к судейскому корпусу.
Дюков призвал Алаева решать вопросы с судейским корпусом лично, а не через СМИ
  • РИА Новости

«Это рабочий момент. У Алаева есть вопросы к людям, отвечающим за судейство. Их можно было задать напрямую, а не через СМИ. Если это общение ещё не состоялось, то произойдёт в ближайшее время», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

9 октября Алаев заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала. Он раскритиковал решение экспертно-судейской комиссии по пенальти в матче десятого тура РПЛ между «Уралом» и «Ростовом».

Ранее Алаев сообщил, что РПЛ написала письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.

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