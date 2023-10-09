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Алаев: РПЛ обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что организация написала письмо в Российский футбольный союз (РФС), чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.
Алаев: РПЛ обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий
  • РИА Новости

«РПЛ официально написала письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий. Например, в игре «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

По его мнению, офсайдные линии выручили бы не раз по ходу сезона.

«К сожалению, окончательной информации у нас пока нет. Будем ждать», — сказал он.

Напомним, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ. 

Ранее президент РПЛ заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС в текущем составе себя дискредитировала.

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