Алаев: РПЛ обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что организация написала письмо в Российский футбольный союз (РФС), чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий.

«РПЛ официально написала письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий. Например, в игре «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

По его мнению, офсайдные линии выручили бы не раз по ходу сезона.

«К сожалению, окончательной информации у нас пока нет. Будем ждать», — сказал он.

Напомним, что китайская компания Beijing Rigour Technology получила сертификат на использование виртуальных офсайдных линий, которые будут применяться на матчах РПЛ.

Ранее президент РПЛ заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС в текущем составе себя дискредитировала.