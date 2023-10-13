Нападающий сборной Парагвая плюнул в Месси во время матча отбора на ЧМ-2026

Парагвайский форвард Антонио Санабрия плюнул в нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во время матча в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года.

В трансляцию попал эпизод, как парагвайский игрок после словесной перепалки плюнул в спину Месси. Арбитр на этот момент никак не отреагировал.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Николас Отаменди на третьей минуте. Месси появился на поле во втором тайме.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч с Парагваем в отборе на ЧМ-2026.