Бэйтс предложил наградить фигуристов на ОИ-2024 после завершения расследования по делу Валиевой

Американский фигурист Эван Бэйтс, выступавший в дуэте с Мэдисон Чок в командном турнире Олимпийских игр — 2022, высказался о расследовании дела россиянки Камилы Валиевой.

«Ситуация разочаровывает. Провести церемонию награждения во время Олимпиады в Париже? Это станет чем-то особенным и по-прежнему будет олимпийским моментом на Играх. Я был бы счастлив просто стоять там», — цитирует Бэйтса Reuters.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что фанаты Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки на Таймс-сквер.