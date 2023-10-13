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Бэйтс предложил наградить фигуристов на ОИ-2024 после завершения расследования по делу Валиевой

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Американский фигурист Эван Бэйтс, выступавший в дуэте с Мэдисон Чок в командном турнире Олимпийских игр — 2022, высказался о расследовании дела россиянки Камилы Валиевой.
Бэйтс предложил наградить фигуристов на ОИ-2024 после завершения расследования по делу Валиевой
  • Gettyimages.ru
  • © Toru Hanai - International Skating Union

«Ситуация разочаровывает. Провести церемонию награждения во время Олимпиады в Париже? Это станет чем-то особенным и по-прежнему будет олимпийским моментом на Играх. Я был бы счастлив просто стоять там», — цитирует Бэйтса Reuters.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что фанаты Валиевой разместили ролик в поддержку фигуристки на Таймс-сквер.

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