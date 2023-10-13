Team Spirit вышла в плей-офф турнира TI12 по Dota 2

Российская команда Team Spirit завершила выступление в свой первый день на The International 2023 по Dota 2.

Команда провела три встречи — и победила во всех шести картах. Таким образом, российский коллектив единолично лидирует в группе A, успешно выйдя в плей-офф.

За Team Spirit выступают россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.

Групповые этапы пройдут с 12 по 15 октября.

Ранее сообщалось, что российский игрок в Dota 2 Даниял yamich Лазебный может покинуть состав Team Secret.