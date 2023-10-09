Telecomasia: российский игрок в Dota 2 yamich может покинуть состав Team Secret

Российский игрок в Dota 2 Даниял yamich Лазебный может покинуть состав Team Secret.

Россиянин готов рассмотреть предложения от других команд, сообщает Telecomasia.net.

Отмечается, что официально Team Secret не объявляла о возможном уходе yamich.

Если Лазебный покинет свою команду, в Team Secret останется три игрока: Ремко Crystallis Аретс, Армель Пауль Armel Тэбиос и Клемент Puppey Иванов.

Ранее сообщалось, что у футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и китайской команды по Dota 2 LGD Gaming завершилось пятилетнее партнёрство.