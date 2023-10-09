Telecomasia: российский игрок в Dota 2 yamich может покинуть состав Team Secret
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Россиянин готов рассмотреть предложения от других команд, сообщает Telecomasia.net.
Отмечается, что официально Team Secret не объявляла о возможном уходе yamich.
Если Лазебный покинет свою команду, в Team Secret останется три игрока: Ремко Crystallis Аретс, Армель Пауль Armel Тэбиос и Клемент Puppey Иванов.
Ранее сообщалось, что у футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и китайской команды по Dota 2 LGD Gaming завершилось пятилетнее партнёрство.