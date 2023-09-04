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Китайская команда по Dota 2 LGD объявила о завершении сотрудничества с ПСЖ

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У футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и китайской команды по Dota 2 LGD Gaming завершилось пятилетнее партнёрство.
Китайская команда по Dota 2 LGD объявила о завершении сотрудничества с ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Xavier Laine

Руководство LGD отметило хорошие результаты состава на внутренних и международных турнирах по Dota 2, после чего объявило о завершении сотрудничества с футбольным клубом, сообщается в Weibo.

Мультигейминговая киберспортивная организация вернётся к старому названию LGD Gaming.

LGD и ПСЖ начали сотрудничество в 2018 году. За это время команда дважды занимала второе и один раз третье место на чемпионате мира по Dota 2 The International.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит выразил надежду, что Украина не выйдет из состава Международной федерации киберспорта (IESF).

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