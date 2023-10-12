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Соболев назвал крутой атмосферу на матче сборных России и Камеруна

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что был приятно удивлён почти полным стадионом на товарищеском матче сборных России и Камеруна.

«Камерун — хорошая команда, игра получилась интенсивной, было интересно играть, рад, что выиграли. Обстановка была прекрасной, достаточно много зрителей. Круто, что пришло 20 тыс. зрителей, причём в четверг — будний день. Спасибо каждому, кто пришёл», — цитирует Соболева ТАСС.

Россия на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина со счётом 1:0 обыграла Камерун. Победный мяч забил Фёдор Чалов на 39-й минуте игры. Соболев вышел на замену вместо форварда ЦСКА после перерыва.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал желаемых соперников для сборной России.

  

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