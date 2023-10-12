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Молодёжная сборная России по футболу сыграла вничью со «СКА Бразил»

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Молодёжная сборная России по футболу и команда «СКА Бразил» (игроки не старше 20 лет) не смогли выявить победителя в товарищеском матче в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора в Бразилии.
Молодёжная сборная России по футболу сыграла вничью со «СКА Бразил»
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

Игра на стадионе «Сантана-ди-Парнаиба» завершилась вничью со счётом 2:2. У россиян мячи забили Александр Чупаев (17-я минута) и Илья Кирш (86-я).

Команда России также проведёт контрольные матчи со сверстниками из «Палмейраса», «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино». Заключительная игра состоится 16 октября.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Матей Кисляк заявил о позитивных ожиданиях от матчей с бразильскими командами.

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