Молодёжная сборная России по футболу сыграла вничью со «СКА Бразил»
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Игра на стадионе «Сантана-ди-Парнаиба» завершилась вничью со счётом 2:2. У россиян мячи забили Александр Чупаев (17-я минута) и Илья Кирш (86-я).
Команда России также проведёт контрольные матчи со сверстниками из «Палмейраса», «Сантоса» и «Ред Булл Брагантино». Заключительная игра состоится 16 октября.
Ранее полузащитник московского ЦСКА Матей Кисляк заявил о позитивных ожиданиях от матчей с бразильскими командами.