Молодёжная сборная России по футболу сыграла вничью со «СКА Бразил»

Молодёжная сборная России по футболу и команда «СКА Бразил» (игроки не старше 20 лет) не смогли выявить победителя в товарищеском матче в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора в Бразилии.

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