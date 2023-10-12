Кисляк заявил о позитивных ожиданиях от матчей с бразильскими командами

Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Матвей Кисляк поделился ожиданиями от матчей с академиями бразильских команд «Палмейрасо», «Ред Булл Брагантино», «Сантос» и «СКА Бразил».

«Ожидания от предстоящих матчей самые позитивные. У нас отличная атмосфера в сборной. Хочется проверить свои силы и посмотреть, на что мы способны в играх с бразильскими командами», — приводят слова Кисляка «Известия».

По словам полузащитника, команда попытается одержать победы в предстоящих встречах.

«Мы знаем, как в Бразилии развит футбол, как готовят футболистов. Поэтому это будет отличный опыт. Здорово, что мы получили такую возможность», — сказал он.

Молодёжная сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Бразилии, где проведёт четыре игры.

Ранее бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха заявил, что поездка в Бразилию окажется полезной для команды.