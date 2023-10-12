Тетюхин назвал беспределом отстранение Олимпийского комитета России

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытается уничтожить отечественное спортивное движение.

«Сейчас идёт полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея — задавить российский спорт — была давно, и сейчас она продолжается. Значит, политический момент давит сильнее, чем какие-то здравые и профессиональные вещи», — цитирует Тетюхина ТАСС.

По словам олимпийского чемпиона Сиднея, пропало ощущение, «что спорт — это справедливость и равноправие».

«Уже всё поменялось. Это перекрылось политикой», — добавил Тетюхин.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.