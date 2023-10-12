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Тетюхин назвал беспределом отстранение Олимпийского комитета России

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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытается уничтожить отечественное спортивное движение.
Тетюхин назвал беспределом отстранение Олимпийского комитета России
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Сейчас идёт полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея — задавить российский спорт — была давно, и сейчас она продолжается. Значит, политический момент давит сильнее, чем какие-то здравые и профессиональные вещи», — цитирует Тетюхина ТАСС.

По словам олимпийского чемпиона Сиднея, пропало ощущение, «что спорт — это справедливость и равноправие».

«Уже всё поменялось. Это перекрылось политикой», — добавил Тетюхин.

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищëв заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен в суде оспорить решение МОК об отстранении.

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